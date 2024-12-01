Как не заболеть микоплазменной пневмонией, рассказали в Роспотребнадзоре

19:20, 01 декабря 2024, ПАИ

Заболеваемость микоплазменной пневмонией в России находится на контролируемом уровне. В группе риска находятся дети, пожилые, лица с ослабленным иммунитетом и обструктивными заболеваниями дыхательных путей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что основной профилактикой является соблюдение личной гигиены, отсутствие переохлаждения, влажная уборка. «Микоплазмы неустойчивы во внешней среде и разрушаются под действием температуры, современных моющих и дезинфицирующих средств», – уточнили в пресс-службе.

Микоплазменная пневмония – инфекционное заболевание, возбудителем которого является Мycoplasma pneumoniae. Оно передаётся воздушно-капельным путём и имеет сезонность. Инкубационный период составляет до 14 дней, иногда до трёх недель. Среди основных симптомов – кашель и боль в груди.