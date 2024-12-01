Полугодовые учения стартовали на полигоне «Завеличье» в Пскове

20:45, 01 декабря 2024, ПАИ

Сегодня, 1 декабря, на полигоне Завеличье в Пскове стартовали занятия по боевой подготовке, которые продлятся до 31 мая 2025 года. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона со ссылкой на командование 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

Занятия по боевой подготовке: вождение автомобильной и бронетанковой техники, стрельба из стрелкового оружия, гранатомётов и вооружения боевых машин – будут проводиться в учебных объектах огневого комплекса, танкодрома, автодрома и учебно-тактических полей полигона с восьми утра до часа ночи. Занятия с личным составом будут ежедневными.

В связи с этим командование дивизии предупредило, что находиться на территории полигона или рядом с ним опасно для жизни. Тех, кто проникнет на полигон, задержат и передадут полиции.