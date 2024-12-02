Плохие новости для кофеманов: стало известно, насколько подорожает кофе в 2025 году

10:52, 02 декабря 2024, ПАИ

Кофе из-за серьёзных неурожаев в странах-поставщиках может подорожать в России на 20–25 % в 2025 году, пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина.

Кофе в России не производится, а потому полностью зависит от импорта. «Если говорить о медианной цене, то в будущем году ситуация вряд ли улучшится, и она даже может оказаться выше на 20–25 %», – рассказал Тренин.

Производство кофе, по словам эксперта, делится на 70 % арабики и 30 % робусты. И если раньше производители в целях удешевления кофейной смеси использовали робусту, то на данный момент она практически сравнялась с ценами на арабику – этому поспособствовали тайфуны и редкие дожди во Вьетнаме. А на «неурожай» арабики на рынке повлияла засуха в Бразилии – крупнейшем мировом производителе, который удовлетворяет спрос на кофейную арабику почти на треть, заключил эксперт.

Напомним, что потребление от одной до трёх чашек кофе, по мнению врача-диетолога и нутрициолога Дмитрия Семирядова, снижает риск развития многих серьёзных заболеваний, так как в кофе содержатся полезные антиоксиданты. Однако питие более четырёх чашек кофе в день может превратиться в зависимость, что повлечёт за собой ухудшение здоровья.