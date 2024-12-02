Они зарабатывают больше всех: псковичам рассказали о вакансиях с самыми высокими зарплатами

12:36, 02 декабря 2024, ПАИ

О трёх самых востребованных рабочих областях с наиболее высокими заработными платами в Псковской области рассказали ПАИ эксперты hh.ru.

Сфера IT-технологий является не только одной из самых нужных, но и наиболее высокооплачиваемой. Так, в Псковской области уже есть предложения для IT-специалистов с зарплатой значительно выше среднего, сейчас средний доход такого сотрудника составляет 51 тысячу рублей.

Больше всего среди компьютерных гениев получают инженеры информационной безопасности web-приложений – работодатели предлагают таким сотрудникам до 175 тысяч рублей на руки. Далее расположились системные администраторы – эти люди могут заработать до 146 тысяч рублей. Программист 1С имеет возможность получать от 120 тысяч рублей, а программист-робототехник – от 110 тысяч рублей.

Логистика процессов становится всё более важной задачей для бизнеса. Так, водители категории Е стали «новым золотом» как самые высокооплачиваемые исполнители на рынке труда. Также важным звеном в этой сфере стали специалисты по логистике и управлению цепями поставок, а также эксперты по маркетингу и продажам в онлайн-сегменте.

Самую большую зарплату в этой области может получить руководитель отдела продаж, а именно – до 200 тысяч рублей. Второе место заняли менеджеры по логистике: их зарплата составляет до 120 тысяч рублей. Диспетчер грузоперевозок может заработать до 100 тысяч рублей, а интернет-маркетолог – до 80 тысяч рублей.

Специалисты в сфере здравоохранения и сейчас остаются в жёстком кадровом дефиците. А изучение новых болезней и тема увеличения продолжительности жизни делает медиков и научных сотрудников особенно востребованными. Сейчас в области медицины самая большая предлагаемая зарплата составляет от 150 тысяч рублей для стоматологов-ортопедов. Врачам скорой медицинской помощи работодатели предлагают от 140 тысяч рублей, а врачам-стоматологам и врачам-терапевтам – от 100 тысяч рублей.