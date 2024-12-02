Псковичи стали победителями Всероссийского конкурса сочинений

12:48, 02 декабря 2024, ПАИ

Два участника из Псковской области стали победителями федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений, сообщили ПАИ организаторы.



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы











Победителями стали учащийся шестого класса Псковской инженерно-лингвистической гимназии Кирилл Куликов, написавший сочинение «Элементарный дом» в честь 190-летия со дня рождения русского учёного Д. И. Менделеева, и обучающийся Дновского железнодорожного техникума, написавший работу «Мысль семейная – из дневника студента». Победителей наградили в Москве в торжественной обстановке.

В торжественной церемонии приняли участие начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский и врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова. Они поздравили победителей и пожелали дальнейших творческих успехов.

Торжественная церемония награждения победителей была приурочена к Всероссийскому дню словаря. На региональный этап было представлено более 40 работ, а на федеральный этап конкурса поступило 417 сочинений из 89 субъектов России и образовательных организаций, являющихся структурными подразделениями Министерства иностранных дел РФ.