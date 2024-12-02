Новый врач-эндокринолог появился в Псковской областной клинической больнице

12:30, 02 декабря 2024, ПАИ

В Псковской областной клинической больнице появился новый врач-эндокринолог Константин Митрофанов. Об этом в своём телеграм-канале сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Константин Митрофанов окончил Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова по специальности «Лечебное дело». Прежде чем продолжить обучение в ординатуре, он взял год для осознанного выбора своей профессиональной специализации. В течение этого времени, работая терапевтом, он окончательно решил посвятить себя эндокринологии.

«Работа в отделении проходит замечательно, хотя дежурства иногда бывают непростыми», — поделился врач. Он также отметил особенность: пациенты эндокринологического профиля зачастую не предъявляют жалоб, кроме повышенного уровня сахара в крови. Это подчеркивает «невидимый» характер сахарного диабета — болезни, которая может протекать бессимптомно, но при этом вызывать серьезные осложнения.