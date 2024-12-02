Псковичи стали чаще открывать банковские вклады

14:00, 02 декабря 2024, ПАИ

По данным на начало октября 2024 года, псковичи разместили на вкладах и банковских счетах 118,3 миллиарда рублей, что на 25,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По мнению гостя студии, вклады стали привлекательнее из-за увеличения процентных ставок на фоне повышения ключевой ставки до 21 % в октябре. «Максимальная ставка по вкладам в рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов, на начало октября 2024 года составляла 19,8 % годовых, а годом ранее – 10,2 % годовых», – отметил Иванов.

Добавим, что сумма, размещённая псковичами на вкладах и банковских счетах, выросла не только по сравнению с 2023 годом, но и в сравнении с сентябрём нынешнего года. Так, на начало октября сумма вкладов увеличилась на 1,7 миллиарда рублей.

Ранее эксперт рассказал о том, как грамотно подойти к выбору банковского вклада. Он советует внимательно изучить условия и определить его цель, чтобы понять, подойдёт ли гражданину срочный вклад, накопительный счёт или вклад до востребования.