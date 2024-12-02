Кто вернёт деньги вкладчику, если у банка их нет, рассказал эксперт

14:22, 02 декабря 2024, ПАИ

Банки, привлекающие деньги людей, обязаны входить в систему страхования вкладов и платить взносы в Фонд обязательного страхования вкладов, чтобы обезопасить вкладчиков от потери средств. Об этом рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В случае если у банка возникнут проблемы, агентство по страхованию вкладов или банк-агент выплатит вкладчику страховое возмещение из фонда. «Страховым случаем является, например, отзыв лицензии у банка», – уточнил Иванов. При таком раскладе клиент гарантированно получит свои средства. «Однако если накопления больше 1,4 миллиона рублей, лучше распределить их по нескольким банкам», – советует эксперт. А если вкладчик согласится с суммой страхового возмещения, деньги выдадут или переведут на счёт в течение трёх рабочих дней.

По словам гостя студии, застрахованными считаются все именные вклады и счета, а также срочные вклады и вклады до востребования, включая валютные, текущие счета для расчётов по банковским картам и именные сберегательные сертификаты.