Стало известно, кто получит в России «налоговый кешбэк»

16:22, 02 декабря 2024, ПАИ

Закон, согласно которому семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую выплату, вступит в силу с 2025 года. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя налоговой практики K&P. Group Викторию Канишевскую.

По словам юриста, выплату называют «налоговым кешбэком» из-за того, что людям возвращается сумма, равная НДФЛ, который рассчитан по ставке 7 % с облагаемых доходов.

Воспользоваться такой льготой смогут родители, детям которых ещё нет 18 или 23 лет, но при условии, что они обучаются по очной форме.

«Для получения выплаты родители и их дети должны быть гражданами РФ и проживать на территории страны, а родители должны получать доход, облагаемый НДФЛ», – рассказала Канишевская.

«Налоговый кешбэк» полагается не всем. Важным условием для его получения является доход на каждого члена семьи: он не должен быть выше полутора прожиточных минимумов в регионе.

Первые выплаты можно будет получить в 2026 году, предварительно написав заявление в Социальный фонд России с 1 июня по 1 октября года, который следует за годом получения облагаемого НДФЛ дохода.