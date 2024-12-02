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Экономика

Разрыв между зарплатами москвичей и жителей регионов сократится в 2025 году – эксперты

Каким будет рынок труда в 2025 году, спрогнозировали эксперты сервиса SuperJob.

Так, работодатели сократят разрыв зарплат между Москвой и регионами. Эксперты уверены, что это поможет нанимателям противостоять оттоку исполнителей в города-миллионники и на сезонную вахту.

Также специалисты сервиса отметили, что в следующем году на рынке труда станет меньше рабочей силы из-за низких показателей демографии, увеличения количества самозанятых, военных и ужесточения миграционного законодательства. Кроме того, в 2025 году сотрудники сами будут выбирать компании, а не наоборот, так как в восьми из десяти организациях наблюдается кадровый голод.

Как следствие, компании будут вынуждены переходить на непрерывный подбор сотрудников. Многие организации, как считают аналитики SuperJob, оказались в ситуации «бери, что дают». К сложившейся ситуации быстрее всего адаптировались сервисы доставки и услуг, сделавшие ставку на автоматизированный поиск и подбор сотрудников, а также их обучение. Похожая ситуация наблюдается в сфере IT, а остальным придётся перенимать этот опыт.

В итоге победителями из этой ситуации выйдут компании, которые начнут расширять воронку подбора сотрудников, выстроят процессы обучения и адаптации, а также найдут контакт с молодёжью. Главными инструментами работодателей станут обучение, удобные графики работы, понятые карьерные траектории и интересные задачи. Дешёвую рабочую силу найти сейчас крайне трудно. Зарплаты были и остаются главным конкурентным преимуществом организаций. Впереди по этим показателям сейчас идут сферы производства и IT.

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