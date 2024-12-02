Актуальные вопросы молодёжной политики и сохранения исторической памяти обсудили участники международного слёта в Печорах

19:42, 02 декабря 2024, ПАИ

В Псковской области продолжается фестиваль-слёт патриотических объединений Союзного государства. Мероприятие проходит на базе паломнического центра в Печорах. В фестивале принимают участие представители органов власти и научных кругов России и Белоруссии, а также руководители и сотрудники медиаорганизаций двух стран. В рамках фестиваля обсуждаются актуальные вопросы молодёжной политики и сохранения исторической памяти, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Заместитель начальника Управления президента России по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко выступил с лекцией о патриотизме и гуманитарном влиянии Союзного государства.

Преподаватели ПсковГУ организовали лекторий, посвящённый проблемам сохранения исторической памяти в современном мире. Директор Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Людмила Алиева рассказала о проблеме фальсификации истории. На дискуссионной площадке «Полюсы смыслов патриотизма Союзного государства» участники обсудили проекты, направленные на объединение молодёжи в вопросах сохранения исторической памяти.

«Мы активно сотрудничаем с Республикой Беларусь и ПсковГУ. В прошлом году была сформирована дорожная карта на 2024 год, которая сейчас реализуется. Мы движемся в одном направлении», – отметил руководитель Проектного офиса международного молодёжного сотрудничества по направлению «Россия – Беларусь» Евгений Захаренков.

Спикер также сообщил, что по итогам расширенного совещания в Минске с представителями двух министерств образования была определена дорожная карта на 2025 год.

Отметим, фестиваль-слёт патриотических объединений Союзного государства проходит по трём направлениям: «Лучшие практики в сфере патриотического воспитания молодёжи», «Проектная молодёжная сессия» и «Медиаинтенсив». Участники первого направления обсуждают проекты, реализованные на пространстве Союзного государства в этом году. По итогам работы будет составлен сборник лучших практик в сфере патриотического воспитания. Участники «Проектной молодёжной сессии» разрабатывают событийный календарь, мероприятия которого направлены на ещё большее объединение народов России и Республики Беларусь на уровне Союзного государства.

Встречи участников «Медиаинтенсива» посвящены изучению лучших примеров работы СМИ России и Белоруссии в сфере молодёжной политики.