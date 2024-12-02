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Спорт

Сразу несколько призовых мест завоевала Псковская область на всероссийских соревнованиях по практической стрельбе

В Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета и карабина «Петербургские истории». Из 289 участников Псковскую область представляли 19, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

По результатам состязаний в категории «Юноши» второе место в дуэльной стрельбе взял Максим Кузь. В категории «Женщины» на третьем месте в личном зачёте оказалась Мария Шеина. В командном зачёте мужчины заняли второе и третье места. Также в категории до 11 лет первое место в личном зачёте взял Тимофей Демидов, второе – Тимофей Яунжекарс.

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