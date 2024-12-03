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Волонтёров просят помочь: аист из Германии случайно прилетел в Ненецкий автономный округ

Окольцованный аист из Германии случайно прилетел в Ненецкий автономный округ. Волонтёров просят помочь в его спасении. Об этом в группе «Дом белого аиста» пишет орнитолог Марина Сиденко.

Фото из группы "ВКонтакте" "Дом белого аиста"

Установить происхождение птицы получилось именно с помощью кольца. «В конце ноября этого года белый аист прилетел в Ненецкий автономный округ. Ослабевшую птицу на замёрзшей реке Несь 30 ноября отловили местные жители. Сейчас аист находится у них в доме. Белых аистов в Ненецком автономном округе ещё не было. Аиста необходимо передать в руки специалистов. Из-за удалённости сделать это чрезвычайно сложно. Ближайший реабилитационный центр в Москве – центр помощи птицам «Воронье Гнездо» согласился аиста-рекордсмена принять», – рассказала Марина Сиденко.

Фото из группы "ВКонтакте" "Дом белого аиста"

По её словам, удалось связаться с администрацией Ненецкого автономного округа. «Попросили содействия в отправке птицы в Москву. Сейчас этот вопрос решается. Кто может помочь каким-либо образом с отправкой птицы – подключайтесь, пожалуйста», – обратилась к неравнодушным людям орнитолог.

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