Уроженка Петербурга погибла в ДТП в Пскове
Уроженка Санкт-Петербурга, проживающая в Стругокрасненском районе, погибла в ДТП в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
ДТП произошло на улице Николая Васильева. Водитель на автомобиле Hyundai сбил 51-летнюю женщину. Она погибла от полученных травм на месте.
На месте происшествия работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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