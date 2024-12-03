Уроженка Петербурга погибла в ДТП в Пскове

09:30, 03 декабря 2024, ПАИ

Уроженка Санкт-Петербурга, проживающая в Стругокрасненском районе, погибла в ДТП в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло на улице Николая Васильева. Водитель на автомобиле Hyundai сбил 51-летнюю женщину. Она погибла от полученных травм на месте.

На месте происшествия работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.