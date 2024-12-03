В Великих Луках возбудили уголовное дело на одного из менеджеров газовой компании за получение взятки

10:21, 03 декабря 2024, ПАИ

Уголовное дело возбудили в отношении начальника группы службы по работе с потребителями одной из газовых компаний за получение взятки от юридического лица в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что работник газовой компании получил взятку в размере 45 тысяч рублей от директора юридического лица за лоббирование интересов при газификации промышленных помещений.

Прокуратура Великих Лук признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в значительном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области.