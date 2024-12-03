Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:36, 03 декабря 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 2 декабря строительная бытовка горела на улице Никольской в деревне Родина Псковского района. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети внутри постройки.

Также несколько хозяйственных построек горели на улице Ленина в посёлке Заплюсье Плюсского района. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Пожарные спасли от огня четыре жилых дома и десять хозяйственных построек.