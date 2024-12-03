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Великолучанка стала призёром первенства мира по ММА

Великолучанка Варвара Васильева стала бронзовым призёром первенства мира по ММА, которое прошло в Смоленске. Об этом пишет Luki-News.

Великолучанка стала призёром первенства мира по ММА. Фото: спортшкола «Экспресс»

Варвара Васильева выступала в возрастной категории среди спортсменок 16–17 лет. В четвертьфинале великолучанка досрочно выиграла у соперницы из Краснодарского края. В 1/2 финала Васильева проиграла.

Тренируется спортсменка под руководством Андрея Ткаченко.

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