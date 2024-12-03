Великолучанка стала призёром первенства мира по ММА
Великолучанка Варвара Васильева стала бронзовым призёром первенства мира по ММА, которое прошло в Смоленске. Об этом пишет Luki-News.
Варвара Васильева выступала в возрастной категории среди спортсменок 16–17 лет. В четвертьфинале великолучанка досрочно выиграла у соперницы из Краснодарского края. В 1/2 финала Васильева проиграла.
Тренируется спортсменка под руководством Андрея Ткаченко.
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