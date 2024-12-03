Владимир Путин поручил запустить программу «Земский тренер» в следующем году

11:37, 03 декабря 2024, ПАИ

Запустить федеральную программу «Земский тренер» в 2025 году поручил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Программа направлена на привлечение учителей по физической культуре и тренеров в сёла и малые города. Премьер-министру Михаилу Мишустину и региональным властям необходимо отчитаться о проделанной работе к 1 марта следующего года.

Отметим, что сейчас в России уже реализуют программы «Земский доктор», «Земский учитель», «Земский фельдшер». Например, по условиям программы «Земский учитель» педагог может получить выплату в размере одного миллиона рублей и двух для регионов Дальнего Востока. Для этого специалистам необходимо переехать в сельскую местность и устроиться на работу в местную школу, проработав там не менее пяти лет.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».