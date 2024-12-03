Две машины строительных материалов отправили из Псковской области на передовую

13:57, 03 декабря 2024, ПАИ

Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области отправил на передовую для военнослужащих две машины строительных материалов, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Штаб «Мы вместе» в Пскове на постоянной основе ведёт сбор груза для отправки на фронт. Сейчас на передовой имеется острая необходимость строительных инструментов и материалов, отметили в комитете.

Все, кто хочет принять участие в сборе помощи, могут принести необходимое в Ресурсный центр добровольчества, который находится на улице Конной, 2 в Пскове.

Список необходимого для бойцов СВО можно посмотреть по ссылке vk.com/wall-99355935_12100.

Напомним, что центр добровольчества работает по будням с 9:00 до 18:00. Подробную информацию также можно узнать по телефону 8-931-901-00-82.