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Общество

Две машины строительных материалов отправили из Псковской области на передовую

Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области отправил на передовую для военнослужащих две машины строительных материалов, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Штаб «Мы вместе» в Пскове на постоянной основе ведёт сбор груза для отправки на фронт. Сейчас на передовой имеется острая необходимость строительных инструментов и материалов, отметили в комитете.

Все, кто хочет принять участие в сборе помощи, могут принести необходимое в Ресурсный центр добровольчества, который находится на улице Конной, 2 в Пскове.

Список необходимого для бойцов СВО можно посмотреть по ссылке vk.com/wall-99355935_12100.

Напомним, что центр добровольчества работает по будням с 9:00 до 18:00. Подробную информацию также можно узнать по телефону 8-931-901-00-82.

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