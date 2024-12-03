Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолукская команда стала победителем всероссийских соревнований по ММА среди студентов

Команда Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стала победителем всероссийских соревнований по ММА среди студентов. Состязания прошли в великолукском спорткомплексе «Стрелец», сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.

  • Великолукская команда стала победителем всероссийских соревнований по ММА среди студентов
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК
  • Великолукская команда стала победителем всероссийских соревнований по ММА среди студентов
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК
  • Великолукская команда стала победителем всероссийских соревнований по ММА среди студентов
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК
  • Великолукская команда стала победителем всероссийских соревнований по ММА среди студентов
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК
  • Великолукская команда стала победителем всероссийских соревнований по ММА среди студентов
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК
  • Великолукская команда стала победителем всероссийских соревнований по ММА среди студентов
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК

За награды соревнований сражались студенты из 11 регионов России. По результатам поединков великолучанин Иван Веретенников выиграл золото, Ашот Марянян занял второе место, а Илье Степанову, Семёну Каманину и Мухаммеду Заманову досталась бронза.

Студенты ВЛГАФК выиграли в общекомандном зачёте.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 декабря 2024

Уроженец Псковской области претендует на премию лучшему молодому игроку РПЛ
03 декабря 2024

Великолукская команда стала победителем всероссийских соревнований по ММА среди студентов
03 декабря 2024

Кубок и первенство Псковской области по ушу пройдут 21 декабря
03 декабря 2024

Владимир Путин поручил запустить программу «Земский тренер» в следующем году
03 декабря 2024

Подведены итоги Кубка Пскова по футзалу
03 декабря 2024

Великолучанка стала призёром первенства мира по ММА
02 декабря 2024

Псковские спортсмены получат выплаты за достижения на всероссийских и международных соревнованиях
02 декабря 2024

Пскович выиграл серебро на первенстве России по кудо

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...