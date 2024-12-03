Великолукская команда стала победителем всероссийских соревнований по ММА среди студентов

14:31, 03 декабря 2024, ПАИ

Команда Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стала победителем всероссийских соревнований по ММА среди студентов. Состязания прошли в великолукском спорткомплексе «Стрелец», сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.



Фото: пресс-служба ВЛГАФК



Фото: пресс-служба ВЛГАФК



Фото: пресс-служба ВЛГАФК



Фото: пресс-служба ВЛГАФК



Фото: пресс-служба ВЛГАФК



Фото: пресс-служба ВЛГАФК











За награды соревнований сражались студенты из 11 регионов России. По результатам поединков великолучанин Иван Веретенников выиграл золото, Ашот Марянян занял второе место, а Илье Степанову, Семёну Каманину и Мухаммеду Заманову досталась бронза.

Студенты ВЛГАФК выиграли в общекомандном зачёте.

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