Делегация Псковской области находится в Республике Казахстан с деловым визитом

16:00, 03 декабря 2024, ПАИ

Делегация Псковской области находится в Республике Казахстан с деловым визитом, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В состав псковской делегации, которую возглавил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, вошли генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова, руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Мария Сидорук, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Павел Соболь и представители делового сообщества региона.

В филиале палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Андрей Михеев и Екатерина Ершова презентовали торгово-экономический, инвестиционный и промышленный потенциал Псковской области. Андрей Михеев рассказал коллегам о бизнес-климате и мерах поддержки, предоставляемых в регионе.

Речь зашла и о текущем торгово-экономическом сотрудничестве с Республикой Казахстан. К числу основных экспортируемых товаров из Псковской области в Казахстан Андрей Михеев отнес электрооборудование, механические устройства, железнодорожные локомотивы, а также товары народного потребления.

В свою очередь Екатерина Ершова рассказала о преимуществах регионального Фонда инвестиционного развития как организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в режиме «одного окна».

Бизнес-сообщество Республики Казахстан с особым вниманием отнеслось к возможностями особой экономической зоны «Моглино», в том числе к льготным условиям для запуска производства, о которых рассказал Павел Соболь.

Состоялась встреча псковской делегации и с представителями Акимата Актюбинской области, на которой обсуждались перспективные направления развития двустороннего сотрудничества.

Затем делегация Псковской области познакомилась с работой промышленных предприятий Актобе. На территории индустриальной зоны «Актобе» посетили производственные площадки таких предприятий, как ТОО «Зерде Керамика» – специализируется на выпуске керамогранита, ТОО «FIBС Kazakstan» – создает биг-беги, вагонные вкладыши, пологи из полипропиленовой ткани, компания «Лукрум Стар» – производство бумажных полотенец, салфеток и других бумажных изделий, ТОО «Поливест» – производство полиэтиленовой продукции.

В День Неизвестного Солдата делегация Псковской области также возложила цветы к Обелиску Славы павшим за Родину актюбинцам в годы Великой Отечественной войны. Вместе с представителями региона память защитников почтили и соотечественники, проживающие в Актюбинской области.

Бизнес-миссия делегации Псковской области продолжится в столице Казахстана Астане, где пройдут встречи с официальными лицами, представляющими различные федеральные структуры, курирующие развитие российско-казахстанских экономических связей, а также представителями бизнес-сообщества Республики Казахстан.