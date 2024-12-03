Нового председателя ТИК назначили в Дновском округе

16:08, 03 декабря 2024, ПАИ

Любовь Разину назначили новым председателем территориальной избирательной комиссии (ТИК) в Дновском муниципальном округе. Соответствующее решение приняли члены избирательной комиссии Псковской области на 108-м заседании, сообщили ПАИ в пресс-службе облизбиркома.

Любовь Разина трудилась в администрации и с 2019 года работает в системе избирательных комиссий области. За это время исполняла обязанности заместителя председателя участковой избирательной комиссии, являлась секретарём молодежной избирательной комиссии. До назначения председателем ТИК являлась секретарём в комиссии.