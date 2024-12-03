Алексей Наумец провёл приём участников СВО и их семей в Пскове

19:20, 03 декабря 2024, ПАИ

27 человек обратились за помощью к сенатору РФ от Псковской области Алексею Наумцу в ходе декабрьского приёма сегодня, 3 декабря. Большинство вопросов касалось поддержки участников СВО и семей, сообщили ПАИ организаторы мероприятия.

Основная часть вопросов была связана с оказанием медико-социальной помощи военнослужащим, бойцам СВО и их родным. В ходе приёма оперативно удалось решить четыре проблемы. «Это, например, вопрос выплат с определением статуса военнослужащего. Прямо в ходе приёма мы связались с воинской частью, и нам доложили, что приказ издан, выписка из приказа направлена в военно-социальный центр и в декабре члены семьи получат выплаты», – пояснил Алексей Наумец.

Кроме того, некоторые люди пришли со словами благодарности за помощь, которая была оказана в прошлые приёмы. В этот раз ветеран СВО, получивший в ходе выполнения боевой задачи ранение, пришёл к сенатору вместе с мамой, чтобы сказать спасибо Алексею Наумцу за включённость в организацию его реабилитации и дальнейшее сопровождение в трудоустройстве.

Подводя итоги приёма, сенатор подчеркнул, что за всё время работы к обращениям граждан уже удалось подключить различные ведомства, воинские части, фонд «Защитников Отечества». «Мы смогли наладить межведомственное взаимодействие и настроить работу в различных направлениях. Коллеги активно сотрудничают и помогают оперативно решать очень многие вопросы», – сказал Алексей Наумец.

Напомним, декада приёмов проходит в региональной общественной приёмной «Единой России» и приурочена ко дню рождения партии. На вопросы отвечают представители руководящих органов партии, депутаты Госдумы, сенаторы, депутаты областного Собрания и гордумы. Одним из приоритетных направлений федеральной и региональной политики, а также народной программы партии является забота о семьях и детях. Предусмотрены меры социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям. Успешная реализация всех этих и многих других мер невозможна без обратной связи с населением.