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Михаил Ведерников распорядился назначить стипендии одарённым детям и молодёжи в области культуры

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о назначении стипендий для одарённых детей и молодёжи в области культуры и искусства. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«В багаже каждого стипендиата отличная учёба, победы на всероссийских конкурсах, участие в культурных акциях, научные статьи и публикации, активная концертная и волонтёрская работа», – отметил губернатор Псковской области.

С 1 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года ежемесячные стипендии установлены выпускникам Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Стипендии присвоены студентке Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова Татьяне Крыловой, студентке Российской академии музыки имени Гнесиных Алине Лексуновой, студентке Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Еве Кальцановой, студентке Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова Анастасии Прокофьевой, студентке Российской академии музыки имени Гнесиных Анастасии Куклиной. Также стипендию получит выпускник детской школы духовой музыки Пскова, студент первого курса колледжа искусств Арсений Зимин.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о денежных выплатах спортсменам, достигшим высоких успехов на всероссийских и международных соревнованиях, а также их тренерам.

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