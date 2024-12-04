Медвежью семью запечатлели фотоловушки в Полистовском заповеднике

12:49, 04 декабря 2024, ПАИ

Медведица и три медвежонка попали осенью в объектив фотоловушки в Полистовском заповеднике, сообщили ПАИ в пресс-службе заповедника.

«Вероятнее всего, сейчас медвежата вместе с медведицей уже в берлоге, они пробудут в состоянии зимнего сна до марта-апреля. Обычно медвежата живут совместно с медведицей-матерью около полутора лет», – отметили специалисты.

В заповеднике также пояснили, что на протяжении периода совместной жизни самка обучает медвежат самостоятельной жизни в природе. Подросших медвежат называют «пестунами» от слова пестовать (воспитывать). Они покидают мать перед началом следующего сезона размножения, поскольку самец-партнёр представляет для молодняка серьёзную опасность. Цикл размножения у медведей длится два-три года. Но после окончания сезона размножения медвежата могут сохранять связь с мамой-медведицей какое-то непродолжительное время.



Фото: пресс-служба Полистовского заповедника



Фото: пресс-служба Полистовского заповедника



Фото: пресс-служба Полистовского заповедника



Фото: пресс-служба Полистовского заповедника







По словам специалистов, последнее десятилетие в европейской части России продолжается тенденция роста численности бурого медведя. «Это проявляется в том числе более многочисленными выводками у медведиц. Известны случаи, когда исследователи фиксировали выводки до шести медвежат, что чрезвычайно много и не характерно для бурого медведя!» – заключили в заповеднике.