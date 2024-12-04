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Общество

Псковский омбудсмен посетил Новгородскую область с рабочим визитом

Новгородскую область посетил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Об этом омбудсмен сообщил ПАИ.

Фото: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова

Дмитрий Шахов провёл рабочую встречу вместе с уполномоченным по правам человека в Новгородской области Анатолием Бойцевым, на которой обсудили вопросы оказания помощи участникам СВО и членам их семей, а также отметили возросшее число обращений.

Региональные омбудсмены также обменялись опытом взаимодействия с территориальными органами военного управления: военкоматами регионального и муниципального уровней, военной прокуратурой, а также филиалами государственного фонда «Защитники Отечества».

В завершение встречи были рассмотрены вопросы межрегионального сотрудничества и взаимодействия для обеспечения прав и свобод жителей Псковской и Новгородской областей.

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