Псковский омбудсмен посетил Новгородскую область с рабочим визитом

12:59, 04 декабря 2024, ПАИ

Новгородскую область посетил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Об этом омбудсмен сообщил ПАИ.

Дмитрий Шахов провёл рабочую встречу вместе с уполномоченным по правам человека в Новгородской области Анатолием Бойцевым, на которой обсудили вопросы оказания помощи участникам СВО и членам их семей, а также отметили возросшее число обращений.

Региональные омбудсмены также обменялись опытом взаимодействия с территориальными органами военного управления: военкоматами регионального и муниципального уровней, военной прокуратурой, а также филиалами государственного фонда «Защитники Отечества».

В завершение встречи были рассмотрены вопросы межрегионального сотрудничества и взаимодействия для обеспечения прав и свобод жителей Псковской и Новгородской областей.