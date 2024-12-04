Подведены итоги XV Спартакиады учреждений среднего профессионального образования Псковской области

13:33, 04 декабря 2024, ПАИ

Подведены итоги XV Спартакиады учреждений среднего профессионального образования Псковской области, в которой приняли участие 12 команд. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области













Первое место в сводной таблице результатов заняла команда Псковского агротехнического колледжа. Ученики отличились победами в фестивале ГТО, кроссе и мини-футболе. Второе место досталось сборной отделения Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, которая одержала победы в баскетболе среди девушек и юношей. Замкнули лидирующую тройку ученики отделения Петербургского государственного университета путей сообщения. Они одержали победу в лёгкой атлетике среди девушек.

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