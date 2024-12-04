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Спорт

Подведены итоги XV Спартакиады учреждений среднего профессионального образования Псковской области

Подведены итоги XV Спартакиады учреждений среднего профессионального образования Псковской области, в которой приняли участие 12 команд. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

  • Подведены итоги XV Спартакиады учреждений среднего профессионального образования Псковской области
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Подведены итоги XV Спартакиады учреждений среднего профессионального образования Псковской области
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Подведены итоги XV Спартакиады учреждений среднего профессионального образования Псковской области
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Подведены итоги XV Спартакиады учреждений среднего профессионального образования Псковской области
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Подведены итоги XV Спартакиады учреждений среднего профессионального образования Псковской области
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Подведены итоги XV Спартакиады учреждений среднего профессионального образования Псковской области
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Подведены итоги XV Спартакиады учреждений среднего профессионального образования Псковской области
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Первое место в сводной таблице результатов заняла команда Псковского агротехнического колледжа. Ученики отличились победами в фестивале ГТО, кроссе и мини-футболе. Второе место досталось сборной отделения Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, которая одержала победы в баскетболе среди девушек и юношей. Замкнули лидирующую тройку ученики отделения Петербургского государственного университета путей сообщения. Они одержали победу в лёгкой атлетике среди девушек.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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