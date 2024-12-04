Водитель внедорожника пострадал в ДТП в Пскове

13:29, 04 декабря 2024, ПАИ

Столкновение автомобилей Volkswagen и Haval произошло на пересечении улиц Чудской и Алмазной в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водителю Haval стало плохо в автомобиле.

В результате ДТП 63-летний водитель Haval госпитализирован в медучреждение бригадой медицины катастроф.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.