Водитель внедорожника пострадал в ДТП в Пскове
Столкновение автомобилей Volkswagen и Haval произошло на пересечении улиц Чудской и Алмазной в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, водителю Haval стало плохо в автомобиле.
В результате ДТП 63-летний водитель Haval госпитализирован в медучреждение бригадой медицины катастроф.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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