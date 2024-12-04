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Общество

Лекция о Святогорской земле пройдёт в библиотеке Пскова

В рамках проекта «Пушкин и его друзья», который претворяет в жизнь государственный музей-заповедник «Михайловское», в Пскове, в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева завтра, 5 декабря, состоится лекция «Святогорская земля и древности края – их отражение в драме А. С. Пушкина «Борис Годунов». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Прочтёт лекцию сотрудник Пушкинского заповедника, хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Свято-Успенском Святогорском монастыре, автор ряда публикаций о Пушкиногорье в научных и научно-популярных изданиях Андрей Васильев.

Святогорский монастырь. Успенский собор (1978 год). Картина Владимира Кранца из фондов музея-заповедника

Как известно, Пушкин подробно изучал «Историю государства Российского» Карамзина и не понаслышке был знаком с псковскими святынями, много работал в монастырской библиотеке. В его «Комедии o настоящей беде Московскому государству, o царе Борисе и о Гришке Отрепьеве», которую поэт написал будучи в михайловской ссылке, отразились как церковная, христианская, так и светская история псковского Святогорья и, шире, всей Русской земли.

Участники музейной встречи узнают много нового для себя о старинных городищах Савкиной Горке и Ворониче, о сельском кладбище в Ворониче и, конечно, о знаменитом монастыре на Святой (Синичьей) горе.

Псковичей и гостей города – коллег-экскурсоводов, педагогов, студентов и всех, кому интересно прошлое родной земли, – государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает на лекцию к 12:00. Библиотека «Родник», в которой состоится мероприятие, находится на улице Труда, 20.

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