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Спорт

Строительство новых и реконструкцию существующих спортобъектов обсудил Михаил Ведерников с Михаилом Дегтярёвым

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и министр спорта РФ Михаил Дегтярёв обсудил планы по совершенствованию спортивной инфраструктуры Псковской области. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Губернатор отметил, то в регионе постоянно увеличивается число людей, занимающихся физкультурой. По данным Михаила Ведерникова, каждый второй житель области – это почти 260 тысяч человек – занимается спортом.

С 2019 года в регионе построено 70 спортивных объектов, в том числе благодаря нацпроекту «Демография» открыто 14 ФОКОТов. При поддержке федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» оборудовано три умных спортивных площадки, а к 2027 году будет построено ещё 6.

За счет развитых партнерских отношений области за последние годы установлено 180 воркаут-площадок.

«Тем не менее регион нуждается в дополнительном развитии инфраструктуры – обсудили возможности возведения новых объектов и реконструкции тех, которые нуждаются в обновлении», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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