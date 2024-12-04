Строительство новых и реконструкцию существующих спортобъектов обсудил Михаил Ведерников с Михаилом Дегтярёвым

14:26, 04 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и министр спорта РФ Михаил Дегтярёв обсудил планы по совершенствованию спортивной инфраструктуры Псковской области. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале.

Губернатор отметил, то в регионе постоянно увеличивается число людей, занимающихся физкультурой. По данным Михаила Ведерникова, каждый второй житель области – это почти 260 тысяч человек – занимается спортом.

С 2019 года в регионе построено 70 спортивных объектов, в том числе благодаря нацпроекту «Демография» открыто 14 ФОКОТов. При поддержке федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» оборудовано три умных спортивных площадки, а к 2027 году будет построено ещё 6.

За счет развитых партнерских отношений области за последние годы установлено 180 воркаут-площадок.

«Тем не менее регион нуждается в дополнительном развитии инфраструктуры – обсудили возможности возведения новых объектов и реконструкции тех, которые нуждаются в обновлении», – подчеркнул Михаил Ведерников.