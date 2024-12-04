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В Сибири идёт снег с микропластиком

В Сибири идёт снег с микропластиком. Ученые Томского госуниверситета опубликовали результаты исследования атмосферного переноса микропластика в Западной Сибири. В анализах снега частицы полимеров обнаружены даже в самых отдаленных от населенных пунктов местах, сообщает пресс-служба вуза. Больше всего зафиксировано частиц вискозы и полиэтилентерефталата (из него делают упаковку для косметики и продуктов и много чего ещё) в виде волокон.

Пробы отбирались в Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областях, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах и в других регионах.

По результатам анализа в пробах обнаружено двенадцать типов пластиковых полимеров. Наиболее распространенным оказался полиэтилентерефталат (ПЭТ) — 31% всех полимерных микрочастиц. Полиамид (ПА), полиэтилен (ПЭ) и поликарбонат (ПК) составили по 11,9%, за ними следует полипропилен (ПП) — 9,5%.

Также были выявлены полистирол (ПС), полибутадиен (ПБД), полиэфируретан (ПЭУР) и полихлоропреновый каучук (ХР) — по 4,8% каждый, а также еще ряд веществ.

Микропластик обнаружен во всех пробах, даже в тех, что были собраны на автозимнике между поселком Каргасок и городом Стрежевой в Томской области и линии полярного круга вдали от цивилизации.

На концентрацию микропластика, полагают учёные, влияют метеорологические факторы: частота и интенсивность осадков, скорость и направление ветра.

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