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Экономика

Путин назвал главным результатом структурное изменение экономики России

Президент Владимир Путин назвал главным результатом в экономике России за последние два-три года её структурное изменение. Об этом он заявил на пленарной сессии инвестиционного форума «Россия зовёт».

«После сложного периода российская экономика не просто полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения, что чрезвычайно важно, а может быть вообще является самым главным, самым главным результатом нашей работы в сфере экономики за последние два-три года», - сказал Путин.

Также глава государства сообщил, что российский ВВП за январь — октябрь 2024 года вырос на 4,1%.

Президент также заявил о необходимости сдерживать инфляцию. Для этого, по его словам, необходимы скоординированные действия ЦБ и правительства РФ. «Нужно с умом использовать все инструменты в борьбе с инфляцией, не допускать перегибов», - подчеркнул президент.

Напомним, что инфляция в Псковской области остаётся ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (7,9 %) и по России в целом (8,5 %). Так, в октябре она показала небольшое замедление в сравнении с сентябрём и составила 7,6 %.

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