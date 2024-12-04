Врачи Псковской областной больницы поделились опытом с коллегами из Запорожья

16:37, 04 декабря 2024, ПАИ

Врачи Псковской областной клинической больницы поделились опытом с коллегами из Запорожья, сообщили ПАИ в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

Псковские медики стали участниками межрегионального круглого стола, посвящённого обсуждению вопросов организации работы кардиологической службы и лечения пациентов кардиологического профиля. Видеоконференцию провели в помощь врачам Каменско-Днепровской городской больницы.

Заместитель главного врача по региональному сосудистому центру, главный внештатный кардиолог комитета Алина Кузуб и врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач функциональной диагностики Сергей Бояркин вместе с коллегами из Новгородской области поделились наработками.

«Это не просто встречи – это реальные изменения, которые затрагивают жизни людей, – отметила Алина Кузуб. – Уверены, что по итогам обсуждения коллеги из Запорожья внедрят новые идеи, и это поможет спасти жизни и улучшить качество медицинской помощи в целом».