Ностальгия в глаз попала: в Пскове бывший избил девушку

17:42, 04 декабря 2024, ПАИ

Житель Острова избил свою бывшую девушку, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Псковичка попросила своего бывшего сожителя из Острова повесить карниз в её квартире. Он согласился ей помочь и приехал к ней домой. Девушка пригласила его за стол. Во время распития алкоголя бывшие возлюбленные стали вспоминать события совместно прожитых лет и между ними произошла ссора.

Во время конфликта острович ударил сидящую на диване девушку ладонью в лицо. В результате этого у псковички образовались переломы нижней и внутренней стенок правой орбиты. Также у неё развились эмфизема клетчатки правой орбиты и кровоподтёк, которые повлекли средней тяжести вред здоровью.

Прокуратура Пскова направила уголовное дело в отношении жителя Острова по части 1 статьи 112 УК РФ в суд для рассмотрения. Санкция этой статьи предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы.