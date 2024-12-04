Учёные Себежского нацпарка подвели итоги мониторинга гидрологического режима близлежащих озёр

21:00, 04 декабря 2024, ПАИ

Исследователи подвели итоги мониторинга гидрологического режима на водоёмах национального парка «Себежский» за 2024 год. Об этом сообщается в сообществе ФГБУ «Национальный парк «Себежский» в соцсети «ВКонтакте».

Максимальное значение толщины льда в 2024 году на озере Озерявки составило 25–35 сантиметров, на Нечерице – 28–32 сантиметра, на Себежском – 34–37 сантиметров, на Ороно – 30 сантиметров, на Белом – 32–35 саниметров, на Витятереве – 32 сантиметра, на Ормее – 27–42 сантиметра.

Мониторинг уровенного режима вёлся на посту на Себежском озере. Как отметили специалисты, уровенный режим этого года можно охарактеризовать наличием всего одного пика подъёма воды – весенним, который связан со снеготаянием.

«Интенсивное таяние льда началось в конце февраля. Вскрытие озёр в связи с резким поднятием температуры и осадками в виде дождей происходит в очень короткие сроки – с конца марта. К 30 марта ото льда освободились практически все озёра национального парка. Ледовый покров с начала календарной зимы пока на озёрах не установился. Первые ледовые явления (корка льда вдоль берегов) наблюдались в конце ноября на ряде водоёмов. Однако после повышения температуры воздуха и при ветровом перемешивании лёд опять растаял», – добавили эксперты.

Изменение температуры поверхностного слоя воды в исследуемых озёрах проводилось при помощи поверхностного термометра, определение термической стратификации – при помощи батометра Молчанова. Выявлено, что прогревание поверхностных слоёв воды озёр происходит быстрее, чем в 2023 году. Максимальные значения температуры в озёрах в 2024 году наблюдались в середине июля (26,50 градуса).

«В первой декаде июля происходит остывание поверхностных слоёв до значеня 22,30 градуса Цельсия и менее. В первой декаде августа – вновь прогревание поверхностного слоя до +23,76 градуса. Весь сентябрь температура воды держалась на отметках выше +20 градусов Цельсия. Интенсивное остывание эпилемниона (поверхностного прогретого слоя воды) началось только с конца сентября, переход через отметку +15 градусов произошёл на 20 дней позже, чем в 2022 году, – к 10 октября. До 10 градусов вода в озёрах остыла к 20 октября. Далее до начала декабря происходило плавное падение температуры уже всей толщи воды», – отметили специалисты.

Наблюдения за изменением прозрачности воды традиционно велись при помощи диска Секки. По словам специалистов, в период вскрытия водоёмов высокая прозрачность воды наблюдалась в озёрах Белом, Озерявки, Нечерица. В летний период во всех озёрах отмечено цветение зелёных и сине-зелёных водорослей и падение прозрачности до 0,6 метра в Себежском озере и до двух метров – в Белом озере. В осенний период в озёрах происходит повышение прозрачности до значений 2,7–3,6 метра.