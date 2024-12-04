О важности открытия нового помещения молодёжного клуба Псковской епархии рассказал митрополит Матфей

20:48, 04 декабря 2024, ПАИ

О важности открытия нового помещения молодёжного клуба Псковской епархии «Трилучье» рассказал корреспонденту ПАИ митрополит Псковский и Порховский Матфей.

«В сегодняшний день Введения во храм Пресвятой Богородицы, день двунадесятого церковного праздника, мы совершили освящение молодёжного центра и нашей молодёжной общины, которой решено дать название «Трилучье». Как три луча святой княгине Ольге было явлено и в тот момент было сказано, что на этом месте будет особая благодать, так и наша молодёжь решила взять такое название», – отметил митрополит.

Псковская епархия активно работает с молодёжью и делает это не первый день, подчеркнул он.

«Сегодня мы решили ей придать особый статус. И как Матерь Божия вошла в храм Господень и обрела свой дом, так и сегодня наше молодёжное движение в день праздника обрело свой дом. В здании надвратного корпуса теперь определено место, где сможет собираться молодёжь», – рассказал владыка.

В этих стенах молодёжь может пообщаться друг с другом и узнавать о православии, а также о том, чем занимается епархия, из первых уст, добавил митрополит Матфей.

«Епархиальное молодёжное движение в том числе призвано служить народу, жителям Псковской области. Здесь молодое сердце сможет найти поле деятельности, поэтому открытие центра будет иметь значение не только для церковной молодёжи, но и для всей молодёжи Пскова и Псковской области», – заключил он.

Напомним, что сегодня в Пскове открылось новое помещение молодёжного клуба Псковской епархии «Трилучье». Оно находится в Пскове на улице Профсоюзной, 10а.