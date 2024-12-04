В Пыталово благоустроили берег мечты благодаря поддержке ТОС

23:17, 04 декабря 2024, ПАИ

В Пыталовском муниципальном округе благодаря территориальному общественному самоуправлению «Дружные соседи» реализован проект «Берег мечты: продолжение». На прибрежной территории оборудовали дорожки, установили мангал, стол, скамейки, урны и качели. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Целью проекта было дальнейшее благоустройство прибрежной полосы для организации досуга людей и проведения совместных мероприятий.

«Хочется отметить, что жители дома № 2 на улице Белорусской реализуют уже четвёртый проект на своей территории. В результате реализации проекта «Берег мечты» в 2023 году была благоустроена часть прибрежной территории. Теперь здесь не только расположена спортивная площадка с тренажёрами, но и есть место, где можно отдохнуть летом, встретить Новый год в компании соседей. Благодарю жителей этого дома за их неравнодушие, активность и желание творить красоту вокруг себя», – сказала Вера Кондратьева.

Ранее сообщалось, что 15 проектов ТОС на общую сумму четыре миллиона рублей успешно реализовали в Пскове.