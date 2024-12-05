Мошенники используют «новогоднюю» схему обмана в Telegram

08:20, 05 декабря 2024, ПАИ

Мошенники начали использовать новую схему обмана в Telegram, рассказала маркетолог PGR Agency Анастасия Бастрыкина. Об этом пишет «Прайм».

Мошенники создают в мессенджере Telegram поддельные аккаунты известных брендов. После прошедших распродаж, например, такую схему обмана использовали от имени одного из известных маркетплейсов. Боты в Telegram, оформленные в стиле этого бренда, предлагали поучаствовать якобы розыгрыше призов.

«Конечно, все жертвы мошенников оказывались на удивление «удачливыми» - им сообщали о выигрыше и затем сразу же пытались выудить персональную информацию», - рассказала Анастасия Бастрыкина. Мошенники пытаются выудить доступы от личного кабинета клиента маркетплейса и данные банковских карт. По словам организаторов фейковых розыгрышей, это нужно, чтобы передать или зачислить приз победителю, пояснила эксперт.

«Каким бы привлекательным ни показался вам потенциальный приз, это не повод разглашать кому-либо конфиденциальную информацию», - подчеркнула Анастасия Бастрыкина.

Она добавила, что реальные представители крупных брендов при проведении розыгрышей и других акций для клиентов никогда не потребуют такие данные.

Нужно быть внимательными и не поддаваться ажиотажу, ведь такой поддельный конкурс мошенники могут организовать от имени любого бренда, пояснила эксперт.