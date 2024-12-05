Пожарные спасли жилой дом в Пыталовском округе

10:23, 05 декабря 2024, ПАИ

Жилой дом горел на улице Новосёлов в деревне Бороусы Пыталовского муниципального округа. Благодаря грамотным и слаженным действиям пожарных строение удалось спасти, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

При пожаре никто не пострадал. На месте помимо пожарных работали бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Причины пожара уточняются.