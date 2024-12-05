Пожарные спасли жилой дом в Пыталовском округе
Жилой дом горел на улице Новосёлов в деревне Бороусы Пыталовского муниципального округа. Благодаря грамотным и слаженным действиям пожарных строение удалось спасти, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
При пожаре никто не пострадал. На месте помимо пожарных работали бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Причины пожара уточняются.
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