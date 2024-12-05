Продолжается голосование за внешний вид новой тысячерублёвой купюры

11:22, 05 декабря 2024, ПАИ

В России продолжается голосование за внешний вид новой тысячерублёвой купюры, которая посвящена Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Россияне смогут отдать свой голос за одну из 25 предложенных достопримечательностей Приволжья, которые имеют культурную значимость не только для местных жителей, но и для всей страны.

Проголосовать можно до 12 декабря по ссылке. Символы, которые наберут наибольшее количество голосов, будут изображены на оборотной стороне тысячерублёвой банкноты, а вот лицевая сторона останется такой же, какой была представлена в 2023 году.