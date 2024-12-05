Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обсудила с Дмитрием Шаховым вопросы поддержки участников СВО
В Москве прошла встреча уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова.
В ходе беседы были обсуждены вопросы защиты и восстановления прав военнослужащих – участников специальной военной операции, реализация мер социальной защиты в отношении семей участников специальной военной операции, а также защита прав вынужденных переселенцев, которыми стали российские соотечественники, проживающие в странах Прибалтики, рассказал ПАИ Дмитрий Шахов.
Еще одним вопросом обсуждения стала тема восстановления семейных связей между семьями, проживающими в России, и их родственниками, находящимися на Украине. По итогам встречи Татьяна Москалькова приняла ряд решений, направленных на реализацию предложений псковского омбудсмена.
После встречи Татьяна Москалькова пригласила Дмитрия Шахова посетить открытие в Доме прав человека выставки, посвящённой 160-летию судебной реформы в России. На данной выставке были представлены артефакты об истории создания и развития системы советской и российской адвокатуры.
Ярмарка яблок, «Наше море», фестиваль клюквы и «Сенокосная пора»: псковичи активно выдвигают участников в номинацию «Событие» премии «Народное признание»
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обсудила с Дмитрием Шаховым вопросы поддержки участников СВО
Валентина Понизовская: Программа «Земский муниципальный служащий» поможет решить кадровую проблему