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Сборная Псковской области по рукопашному бою отправится на окружные соревнования в рекордном составе

Сборная Псковской области по рукопашному бою примет участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа, которые стартуют в Вологде 7 декабря. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель Федерации рукопашного боя Псковской области Дина Дымова.

Сборная Псковской области по рукопашному бою отправится на окружные соревнования в рекордном составе. Фото: ПАИ

Сборная Псковской области собрала рекордное количество участников: пять взрослых и 20 детей. В её состав вошли воспитанники трёх псковских клубов, а также спортсмены из Пыталовского, Плюсского, Печорского и Гдовского районов. Кроме того, состязания будут судить три псковских рефери. Всего в соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из Архангельской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Калининградской, Ленинградской и Вологодской областей, а также Коми.

По итогам турнира будет сформирован командный зачёт. «В прошлом году эти соревнования проходили в Пскове. Мы имели право на двойную команду. Заняли первое место по мужчинам, потому что у нас сильная мужская сборная, и третье командное место по юношам и девушкам», – рассказала Дина Дымова.

Чтобы отобраться на чемпионат и первенство России, нужно войти в тройку призёров. «По рукопашному бою у нас обычно на чемпионате и первенстве России минимальное представительство, потому что очень большая конкуренция. У нас молодая федерация, нам всего пять лет. Сталкиваемся с опытными и обеспеченными организациями, которые работают от 20 лет и больше. Пока медали с главных стартов России у нас не было. Обычно первенство России собирает больше 1000 человек», – подчеркнула руководитель областной федерации рукопашного боя.

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