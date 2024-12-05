Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области

17:17, 05 декабря 2024, ПАИ

Самые подорожавшие продукты с 25 ноября по 2 декабря в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Вот уже пятую неделю некоторые из овощей показывают наибольшее подорожание в цене. Свежие огурцы продолжают занимать первое место по высокому ценнику, они подорожали на 14,53 %. Свежие помидоры – на 13,84 %, картофель – на 3,46 % и репчатый лук – на 1,49 %.

Ценник на некоторые из других категорий продуктов также повысился. Сахарный песок вырос в цене на 2,84 %, яблоки – на 2,39 %, рыба мороженая неразделанная – на 1,04 % и чай чёрный байховый – на 1,03 %.

Из молочных продуктов больше всего выросли в цене сливочное масло – на 2,01 % и сметана – на 1,25 %.

Напомним, что кофе в России может подорожать на 20–25 % в 2025 году из-за неурожаев в странах-поставщиках.