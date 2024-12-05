Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области

Самые подорожавшие продукты с 25 ноября по 2 декабря в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Вот уже пятую неделю некоторые из овощей показывают наибольшее подорожание в цене. Свежие огурцы продолжают занимать первое место по высокому ценнику, они подорожали на 14,53 %. Свежие помидоры – на 13,84 %, картофель – на 3,46 % и репчатый лук – на 1,49 %.

Ценник на некоторые из других категорий продуктов также повысился. Сахарный песок вырос в цене на 2,84 %, яблоки – на 2,39 %, рыба мороженая неразделанная – на 1,04 % и чай чёрный байховый – на 1,03 %.

Из молочных продуктов больше всего выросли в цене сливочное масло – на 2,01 % и сметана – на 1,25 %.

Напомним, что кофе в России может подорожать на 20–25 % в 2025 году из-за неурожаев в странах-поставщиках.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 декабря 2024

Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области
05 декабря 2024

Псковские бизнесмены обсуждают сотрудничество с коллегами из Казахстана
05 декабря 2024

Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области
05 декабря 2024

Псковичи сдали в банки монеты на сумму более 1,5 млн рублей
05 декабря 2024

Спрос на кадры вырос в Псковской области: как работодатели привлекают сотрудников
05 декабря 2024

Более 850 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков
05 декабря 2024

Продолжается голосование за внешний вид новой тысячерублёвой купюры
05 декабря 2024

Тарифы на ввоз иномарок в Россию повысят почти на 40%

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...