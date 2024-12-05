Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области

17:39, 05 декабря 2024, ПАИ

Самые подешевевшие с 25 ноября по 2 декабря продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Ценник на некоторые из овощей после четырёх недель роста наконец показал снижение. Так, морковь подешевела на 3,93 % и свёкла столовая – на 3,38 %.

Ценник на некоторые из других категорий продуктов также понизился. Сосиски и сардельки упали в цене на 1,92 %, колбаса варёная – на 1,83 %, рис шлифованный – на 1,45 %, мясные консервы для детского питания – на 1,31 % и колбаса полукопчёная и варёно-копчёная – на 1,04 %.

Добавим, что в Псковстате назвали самые подорожавшие с 25 ноября по 2 декабря продукты в Псковской области. Лидирующие позиции по подорожанию продолжают занимать овощи. Больше всего цены выросли на огурцы и помидоры: на 14,53 % и 13,84 % соответственно.