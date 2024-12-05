По требованию прокурора жителей Северо-Восточного микрорайона Острова обеспечили питьевой водой

21:27, 05 декабря 2024, ПАИ

Островская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению граждан по вопросам отсутствия водоснабжения в Северо-Восточном микрорайоне в Острове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в районе города нет воды, а источники водоснабжения отсутствуют.

«При этом надлежащих мер организации водоснабжения для обеспечения населения водой в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства исполнительным органом местного самоуправления не принято», – подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

В связи с этим островский межрайонный прокурор направил в суд заявление об обязательстве обеспечить жителей Северо-Восточного микрорайона Острова питьевой водой.

«Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск. Решение суда исполнено. В микрорайоне Северо-Восточном установлена водозаборная скважина», – отметили в пресс-службе прокуратуры.