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Общество

Активисты «Движения первых» в Гдовском районе направят грант на обустройство школы

Активисты «Движения первых» в палаточном лагере на фестивале «Дружина первых» рассказали губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову о выигрыше грантового конкурса. Сумма поддержки составила 300 тысяч рублей, которые направят на оборудование нового помещения в Гдовской школе. Об этом в ходе рабочего выезда главы региона в Гдовский район сообщает корреспондент ПАИ.

  • Активисты «Движения первых» рассказали губернатору о гранте на обустройство школы в Гдове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Активисты «Движения первых» рассказали губернатору о гранте на обустройство школы в Гдове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Активисты «Движения первых» рассказали губернатору о гранте на обустройство школы в Гдове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Активисты «Движения первых» рассказали губернатору о гранте на обустройство школы в Гдове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Активисты «Движения первых» рассказали губернатору о гранте на обустройство школы в Гдове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

На эти средства планируется приобрести мебель и выполнить брендирование кабинета в тематике «Движения первых». Ребята пригласили главу региона посетить обновлённое пространство. Михаил Ведерников поинтересовался, удастся ли завершить работы к 1 сентября. Глава Гдовского округа Вера Алексеева заверила, что всё постараются сделать в срок.

Ранее в ходе рабочего визита в Гдовский район Михаил Ведерников осмотрел площадки фестивалей «Самолва 1242» и «Дружина первых», а также встретился с участниками программы для молодых соотечественников «Здравствуй, Россия!». В мероприятиях принимают участие около 400 школьников, воспитанники центра «Воин», представители «Движения первых» и почётные гости, включая заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачёва.

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