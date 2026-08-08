Губернатор оценил результаты работы ТОС «Низовицы» в Гдовском районе

19:52, 08 августа 2026, ПАИ

Территорию реализации проектов ТОС «Низовицы» в деревне Низовицы Гдовского района осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в муниципалитет сегодня, 8 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

































ТОС «Низовицы» создали в 2023 году активные неравнодушные жители деревни. На его площадке проходят мероприятия с участием местных жителей, а также гостей и творческих коллективов из других муниципалитетов Псковской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Великого Новгорода и Москвы.

В рамках реализации инициатив ТОС начиная с 2023 года ежегодно проводится поэтапный ремонт сельского клуба. Общая сумма проектов составила 1,5 миллиона рублей.

Главу региона встретила председатель ТОС Арина Кудряшова.

«Сельский клуб – сердце нашей деревни. Те люди, которые здесь выросли, приводят сюда детей. Это буквально место притяжения», – отметила она и добавила, что ранее здесь располагались помещения бывшего молокозавода и здание было абсолютно не приспособлено под клуб. Именно для того, чтобы организовать здесь пространство для творчества, было принято решение создать ТОС.

Первым делом в 2023 году заменили кровлю, в 2024-м сделали сцену и обшили здание сайдингом, в 2025-м отремонтировали пол и заменили балки – теперь люди стали приезжать на танцы. Кроме того, в два этапа отремонтировали все печи и поменяли окна.

В планах этого года – благоустройство территории и замена забора. Михаил Ведерников спросил о планах на 2027 год. По словам Арины Кудряшовой, сельскому клубу очень не хватает летней сцены, чтобы проводить мероприятия вне зависимости от погодных условий. Глава региона отметил, что областное министерство культуры поможет разобраться с этим вопросом.

Председатель ТОС также рассказала, что рядом с деревней возле поклонного креста есть памятник погибшим односельчанам. Неравнодушные местные жители хотели бы разместить там информационные стенды, чтобы люди, приезжая в Самолву, знали и о таком памятном месте: деревню сжигали три раза в годы войны. Вице-губернатор Ольга Тимофеева подчеркнула, что этот вопрос рассмотрит специальная рабочая группа.

Кроме того, губернатор осмотрел помещения сельского клуба и выставку костюмов народов мира и костюмов хора 80-х годов.

В рабочем выезде также участвовали глава Гдовского округа Вера Алексеева, министр культуры региона Илианна Петрова, сенаторы РФ Наталья Мельникова и Алексей Наумец, президент Федерации хоккея на траве России Антон Мороз и ветеран СВО, сотрудник псковского филиала центра «Воин», выпускник кадровой программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко.