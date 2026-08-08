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Сенатор Косачёв и губернатор Ведерников встретились с участниками программы «Здравствуй, Россия!» в Гдовском районе

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв и губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретились с участниками программы для молодых соотечественников «Здравствуй, Россия!» возле монумента князю Александру Невскому на фестивале «Дружина первых» сегодня, 8 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Сенатор Косачёв и губернатор Ведерников встретились с участниками программы «Здравствуй, Россия!» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Сенатор Косачёв и губернатор Ведерников встретились с участниками программы «Здравствуй, Россия!» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Сенатор Косачёв и губернатор Ведерников встретились с участниками программы «Здравствуй, Россия!» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Сенатор Косачёв и губернатор Ведерников встретились с участниками программы «Здравствуй, Россия!» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Сенатор Косачёв и губернатор Ведерников встретились с участниками программы «Здравствуй, Россия!» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Сенатор Косачёв и губернатор Ведерников встретились с участниками программы «Здравствуй, Россия!» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Сенатор Косачёв и губернатор Ведерников встретились с участниками программы «Здравствуй, Россия!» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Сенатор Косачёв и губернатор Ведерников встретились с участниками программы «Здравствуй, Россия!» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Сенатор Косачёв и губернатор Ведерников встретились с участниками программы «Здравствуй, Россия!» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Сенатор Косачёв и губернатор Ведерников встретились с участниками программы «Здравствуй, Россия!» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Сенатор Косачёв и губернатор Ведерников встретились с участниками программы «Здравствуй, Россия!» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

«Я очень рад сегодняшнему мероприятию. У нас есть намерение показать настоящую Россию. Спасибо, что нашли силы, энергию, желание и смелость прикоснуться к нашим истокам, к тем событиям, которые определили нашу историю. Мы никому не навязываем себя, но всегда искренне рады протянуть руку помощи. Вам предстоит и самим передавать эти знания», – обратился к собравшимся Косачёв.

Участники программы поблагодарили организаторов за тёплый приём и высокий уровень подготовки. Они отметили, что за время поездки успели посетить Пушкинские Горы, ансамбль Псковского кремля с Троицким собором и Псково-Печерский монастырь. Особые слова признательности прозвучали в адрес Псковского дома молодёжи. Молодые соотечественники выразили желание совместно реализовывать международные проекты.

«Спасибо за доверие, мы всегда вам рады и будем стараться делать программу ещё интереснее», – заверил гостей Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что участники программы «Здравствуй, Россия!» погрузились в работу СМИ. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.

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Сенатор Косачёв и губернатор Ведерников встретились с участниками программы «Здравствуй, Россия!» в Гдовском районе

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