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Судебные приставы Пскова взыскали миллион рублей с юрлица за неисполнение договора о поставке запчастей

Миллион рублей взыскали с юридического лица за неисполнение договора о поставке запасных частей судебные приставы Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

«Между юридическими лицами был заключён договор о поставке запасных частей, в соответствии с условиями которого поставщик поставляет покупателю запасные части и агрегаты для автомашин. Покупателем не были исполнены обязанности, предусмотренные договором, в связи с чем поставщик обратился в суд», – отметили в пресс-службе.

По решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области ООО обязано вернуть истцу более млн рублей задолженности, а также неустойку, начисленную на сумму задолженности.

«На основании исполнительного документа судебные приставы Пскова возбудили в отношении должника исполнительное производство. Поскольку в добровольный срок задолженность не была погашена, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 83 тысяч рублей», – подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, сотрудник ведомства вынес постановления об обращении взыскания на деньги из банка или иной кредитной организации, а также запрет на внесение изменений в ЕГРЮЛ. Судебный пристав-исполнитель также предупредил, что если должник продолжит игнорировать решение суда, то его привлекут к уголовной ответственности.

«После принятого комплекса мер принудительного исполнения юридическое лицо исполнило свои обязательства. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», – заключили в пресс-службе.

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