Областной открытый конкурс юных пианистов пройдёт в Псковском колледже искусств

22:36, 05 декабря 2024, ПАИ

Псковский областной открытый конкурс юных пианистов имени А. М. Чирковой состоится в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова 7 декабря. Об этом ПАИ сообщили в центре непрерывного образования учреждения.

В оргкомитет конкурса поступили 52 заявки из образовательных организаций Пскова, Острова, Великих Лук, Пустошки, Бежаниц, Пыталово, Порхова, Дедовичей и Усвят. Конкурс проводится в восьми возрастных категориях.

В состав жюри конкурса вошли преподаватели специального фортепиано Псковского областного колледжа искусств: Виктор Иванов, Тамара Матюхина, Зоя Королёва, Артур Крушинский и Полина Тимофеева.

Напомним, что конкурс пианистов посвящён музыканту, заслуженному учителю России, около 60 лет ведущему класс специального фортепиано в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова (в прошлом музыкальном училище), Алисе Михайловне Чирковой.

Вход на прослушивание свободный.